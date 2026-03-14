«В наших руках»: в Иране назвали два ключевых условия для прекращения войны Экс-командующий КСИР Резаи: у Ирана есть два условия для прекращения войны с США

Иран выдвинул два обязательных условия, на которых готов рассматривать вопрос о завершении боевых действий, заявил бывший руководитель Корпуса стражей исламской революции Мохсен Резаи. По его словам, которые передает «Страна.ua», Тегеран ожидает, что США выплатят компенсации за нанесенный Ирану ущерб.

Второе требование — вывод всех американских военных баз из акватории Персидского залива. Резаи подчеркнул, что только при наличии стопроцентных гарантий безопасности, которые невозможны без ухода США из региона, Иран готов обсуждать прекращение огня.

Конец войны в наших руках. Мы рассмотрим вопрос о прекращении войны только тогда, когда <...> получим полную компенсацию за все наши убытки и <...> стопроцентную гарантию на будущее, — резюмировал экс-командующий КСИР.

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли ракетно-бомбовый удар по иранскому острову Харк, уничтожив подземные бункеры для хранения ракет, склады с морскими минами и другую военную инфраструктуру. При этом нефтяная инфраструктура острова не пострадала.