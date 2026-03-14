В России пропал дефицит сотрудников в одной отрасли РИА Новости: в России выравнялась ситуация с дефицитом IT-специалистов

Кадровая ситуация с IT-специалистами в России начала выравниваться и приближается к балансу, заявил РИА Новости специалист по информационным технологиям Алексей Фетисов. Квалифицированных сотрудников теперь можно найти быстрее, однако они по-прежнему могут рассчитывать на широкий выбор среди работодателей, считает он.

Если оглянуться на пару лет назад, то это был однозначно рынок продавца. Под «продавцом» я подразумеваю соискателя, который предлагает свои услуги работодателям, — сказал Фетисов.

По словам эксперта, ранее наблюдался колоссальный дефицит кадров: хороший специалист, только задумавшийся о смене работы и выложивший резюме, мог получить несколько предложений о собеседованиях буквально за день и довольно быстро выйти на новое место.

Как пояснил Фетисов, сейчас ситуация начала выравниваться, и баланс смещается в сторону работодателя. При этом говорить об избытке квалифицированных специалистов, которые не могут найти работу, пока не приходится. Однако картина, при которой работодатели стоят с протянутой рукой, также уже ушла в прошлое, считает он.

Ранее управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских заявила, что в течение ближайших семи лет России потребуется замена около 12,2 млн специалистов. Она уточнила, что это коснется строительства и IT-сферы в первую очередь.