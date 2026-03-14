14 марта 2026 в 13:30

В России пропал дефицит сотрудников в одной отрасли

РИА Новости: в России выравнялась ситуация с дефицитом IT-специалистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кадровая ситуация с IT-специалистами в России начала выравниваться и приближается к балансу, заявил РИА Новости специалист по информационным технологиям Алексей Фетисов. Квалифицированных сотрудников теперь можно найти быстрее, однако они по-прежнему могут рассчитывать на широкий выбор среди работодателей, считает он.

Если оглянуться на пару лет назад, то это был однозначно рынок продавца. Под «продавцом» я подразумеваю соискателя, который предлагает свои услуги работодателям, — сказал Фетисов.

По словам эксперта, ранее наблюдался колоссальный дефицит кадров: хороший специалист, только задумавшийся о смене работы и выложивший резюме, мог получить несколько предложений о собеседованиях буквально за день и довольно быстро выйти на новое место.

Как пояснил Фетисов, сейчас ситуация начала выравниваться, и баланс смещается в сторону работодателя. При этом говорить об избытке квалифицированных специалистов, которые не могут найти работу, пока не приходится. Однако картина, при которой работодатели стоят с протянутой рукой, также уже ушла в прошлое, считает он.

Ранее управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских заявила, что в течение ближайших семи лет России потребуется замена около 12,2 млн специалистов. Она уточнила, что это коснется строительства и IT-сферы в первую очередь.

Похитившие у бойцов СВО деньги полицейские получили обвинение
Российские «Герани» поразили места запуска БПЛА в районе Перемоги
США резко снизили плату за отказ от гражданства
Масштабный сбой зафиксирован в Telegram
Свыше 40 тыс. гражданских объектов повреждены в Иране с начала войны
Пентагон раскрыл число пораженных объектов на острове Харк
Два московских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты
Макрон внезапно пригласил двух врагов в Париж
Бывший глава Украины обратился к Орбану в неожиданном письме
Раненого дельфина без левого глаза заметили в Краснодарском крае
Индийские суда получили пропуск через стратегически важный морской коридор
США возобновят добычу нефти на своем шельфе
Погода в Москве в воскресенье, 15 марта: ждать ли рекордного тепла и ливней
Налет на Москву, муки белгородцев: как ВСУ атакуют Россию 14 марта
Убийц антибиотиков нашли в озере с питьевой водой для миллионов людей
Шедший в Россию греческий танкер стал жертвой неизвестных сил
«В наших руках»: в Иране назвали два ключевых условия для прекращения войны
Военные учения британских солдат назвали игрой в страйкбол
В Совфеде оценили идею Мерца запретить въезд в ЕС участникам СВО
В Израиле подсчитали число атакованных штабов «Хезболлы»
Дальше
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

