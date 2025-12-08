ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 10:56

Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет

В течение семи лет России потребуется замена около 12,2 млн специалистов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В течение ближайших семи лет России потребуется замена около 12,2 млн специалистов , заявила управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам «Эксперт РА» Татьяна Тирских «Известиям». Она уточнила, что это коснется строительства и IT-сферы в первую очередь.

Увеличить количество занятых необходимо примерно в 40 субъектах РФ, и именно на них будут распределяться основной объем замещающей потребности, — поделилась Тирских.

Эксперт отметила, что наибольшая нехватка кадров ожидается в обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте и логистике, медицине, социальной сфере, а также в IT и ряде сервисных направлений. Особенно остро проблема будет ощущаться в Москве, Московской области, Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, Пермском крае, Татарстане и других крупных индустриальных и быстро развивающихся регионах.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин подчеркнул, что потребность в рабочей силе наиболее велика в крупных агломерациях. Он также добавил, что особенно тяжелая ситуация наблюдается в регионах с активным промышленным развитием, новых территориях и на Дальнем Востоке, где кадровый дефицит усугубляется миграцией населения.

Ранее стало известно, что лидерами по спросу на рабочую силу в России стали ретейл, промышленность и строительство. Такие данные представлены за ноябрь 2025 года по итогам изучения базы вакансий на рынке труда.

специалисты
кадры
IT-сфера
строительство
