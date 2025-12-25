Назван идеальный объем SSD и HDD для домашнего ПК IT-эксперт Калмыков: для домашнего ПК идеально подойдет SSD на два терабайта

Для домашнего ПК или ноутбука идеально подойдут SSD или HDD объемом от двух до четырех терабайтов, заявил NEWS.ru IT-эксперт Иван Калмыков. По его словам, SSD лучше подойдет для установки операционной системы и программ, а HDD — для фильмов, музыки и фото.

В современных ПК и ноутбуках я рекомендую минимум два накопителя. Это не просто тренд, а необходимость для баланса производительности и стоимости. Для операционной системы, программ и игр я советую NVMe SSD объемом один-два терабайта как основной диск для системного раздела. Если бюджет позволяет — второй NVMe SSD на два-четыре терабайта для игр и тяжелых приложений, — добавил Калмыков.

Он подчеркнул, что HDD, несмотря на развитие SSD, по-прежнему актуален. По словам IT-эксперта, классический жесткий диск подойдет для архива информации и данных.

HDD подойдет для медиафайлов (фильмы, музыка, фото, документы), для архива. Важно: не нужно заполнять все слоты материнской платы SSD-дисками только ради количества. Лучше один качественный NVMe SSD на два терабайта, чем три дешевых по 500 гигабайт. Материнские платы обычно имеют один-два слота M.2 и несколько SATA-портов — используйте их рационально, — подытожил Калмыков.

Ранее заместитель руководителя направления Т1 ИИ по продуктовому развитию Сергей Карпович заявил, что рынок видеокарт стабилизируется с приходом китайских производителей. По его словам, паника вокруг дефицита устройств преувеличена.