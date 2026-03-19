19 марта 2026 в 15:34

В Москве недосчитались платежей ЖКУ за особняк экс-замглавы Минобороны

Baza: за особняк экс-замглавы МО РФ Иванова в Москве перестали оплачивать ЖКУ

Дом-усадьба Тимура Иванова в Чистом переулке Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
За особняк в центре Москвы, который связывают с именем бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, с лета прошлого года перестали вносить платежи за коммунальные услуги, сообщает Telegram-канал Baza. Речь идет о здании в Чистом переулке, которое, по данным источников, Иванов переоформил на своего водителя Станислава Кузнецова, но до ареста проживал там сам.

Из-за образовавшейся задолженности компания «Мосводоканал» обратилась в суд с иском к ООО «Дворянское гнездо» — фирме Кузнецова, являющейся собственником здания. С организации взыскали 22 тыс. рублей за долги, накопившиеся в период с июня по октябрь 2025 года.

Однако оплата так и не поступила, и за последующие месяцы — ноябрь и декабрь — образовалась новая задолженность. В результате ресурсоснабжающая организация подала повторный иск, который был удовлетворен накануне.

На этот раз суд взыскал с «Дворянского гнезда» более 14 тыс. рублей долга, а также около 8 тыс. рублей госпошлины. Таким образом, общая сумма взысканных средств приблизилась к 45 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Иванов попросил суд отправить его в зону проведения специальной военной операции. В настоящее время он отбывает наказание за растрату и вывод крупной суммы средств из банка «Интеркоммерц». Сумма ущерба оценивается в 3,9 млрд рублей.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

