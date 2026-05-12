12 мая 2026 в 15:59

В Сети появились фотографии изъятого по делу Ермака элитного жилья

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Сети появились снимки с особняком, изъятым Высшим антикоррупционным судом Украины (ВАКС) по громкому делу бывшего главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. Кадрами поделился военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале, отметив размах недвижимости и с иронией назвав ее «скромной».

Строили <...> на украденные деньги, — подметил Рожин.

Помимо Ермака Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения еще шести участникам организованной группы, причастной к легализации имущества. По данным следствия, с 2021 по 2025 год фигуранты легализовали более 460 млн гривен (772 млн рублей). Деньги, в частности, были получены в результате коррупционных схем на государственной компании «Энергоатом».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что дело Ермака способно вывести коррупционный скандал за пределы Украины. По его мнению, ситуация может привести к формированию и у самого Зеленского репутации политика, причастного к коррупционным схемам.

