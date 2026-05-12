Украинские БПЛА атаковали жилые дома и детскую площадку в Энергодаре

Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов беспилотниками по многоквартирным жилым домам Энергодара, сообщил РИА Новости глава города — спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. По его словам, один из дронов также сдетонировал на детской площадке.

Сегодня с самого утра нанесена целая серия ударов по городу. Сначала били по кровле многоквартирных домов, один из дронов сдетонировал на детской площадке, а уже во второй половине дня нанесено несколько ударов по автозаправочным станциям, — сказал Пухов.

Ранее Пухов сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по двум автозаправочным станциям в Энергодаре, на местах загорелись колонка и автомобиль. Движение транспорта в обе стороны через КПП на выезде из города было заблокировано. По словам мэра, противник предпринимает попытки нарушить систему топливоснабжения в городе.

До этого в Оренбурге прогремел взрыв, в регионе объявлялась угроза атаки украинских беспилотников. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев уточнил, что при отражении атаки БПЛА был поврежден жилой дом. В МО РФ данную информацию не комментировали.