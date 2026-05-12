Стало известно, как скандал с Ермаком может ударить по репутации Зеленского

Мирошник заявил о риске коррупционного скандала вокруг Зеленского из-за Ермака

Обвинения в адрес бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака способны вывести коррупционный скандал за пределы Украины и нанести серьезный удар по имиджу президента в глазах западных партнеров, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его мнению, ситуация может привести к формированию у Зеленского репутации политика, причастного к коррупционным схемам.

Мирошник отметил, что скрыть происходящее внутри страны уже практически невозможно. Кроме того, усиление давления на Ермака может открыть доступ к сведениям, касающимся возможной коррупционной деятельности самого Зеленского.

Шансов удержать этот скандал внутри страны и игнорировать практически нет. У Зеленского есть все шансы получить ярлык человека, которому выделялись колоссальные суммы денег, а он являлся откровенным коррупционером, осваивающим эти деньги, — констатировал дипломат.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее предъявили подозрение Ермаку, сообщили в пресс-службе САП. По предварительным сведениям, его считают членом организованной группы, причастной к легализации 460 млн гривен (780 млн рублей) при строительстве элитной недвижимости под Киевом.