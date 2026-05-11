11 мая 2026 в 21:31

НАБУ и САП предъявили подозрение Ермаку по делу о легализации 460 млн гривен

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: IDA MARIE ODGAARD/EPA/ТАСС
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили подозрение бывшему главе офиса президента страны Андрею Ермаку, сообщили в пресс-службе САП. По предварительным сведениям, его считают членом организованной группы, причастной к легализации 460 млн гривен (780 млн рублей) при строительстве элитной недвижимости под Киевом.

НАБУ и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 млн гривен при элитном строительстве под Киевом. О подозрении сообщили одному из ее участников — бывшему руководителю офиса президента Украины. Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК Украины, — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что сотрудники НАБУ проводят следственные действия в отношении Ермака. Народный депутат Ярослав Железняк не исключил, что ему вручают подозрение.

До этого Высший антикоррупционный суд Украины не стал продлевать запрет на выезд за границу для лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. В то же время суд оставил в силе обязанность политика являться по вызову следователя, прокурора или судьи.

