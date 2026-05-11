11 мая 2026 в 20:28

НАБУ проводят следственные действия в отношении Ермака

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят следственные действия в отношении бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщает издание «Страна.ua». До этого в Сети распространилась информация о том, что мужчину, похожего на Ермака, остановили за рулем автомобиля Mercedes, после чего с ним начали работать силовики.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале также намекнул, что речь идет именно о Ермаке, и, вероятно, ему вручают подозрение. На опубликованных материалах виден человек, похожий на бывшего главу офиса президента, и группу силовиков.

Выглядит так, что НАБУ вручает подозрение кому-то очень похожему на одного великого мага, — написал он.

Ранее НАБУ провело обыски, связанные с Ермаком и председателем фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией. По данным источника, детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вновь пришли с обысками в квартиру на улице Грушевского, 9А.

Новость дополняется…

