Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 13:49

НАБУ провело обыски у соратников Ермака и председателя «Слуги народа»

НАБУ провело обыски, связанные с Ермаком и Арахамией

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски, связанные с экс-руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и председателем фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией, пишет «Украинская правда». По данным издания, детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вновь пришли с обысками в квартиру на улице Грушевского, 9А.

В ноябре там уже проводили следственные действия по делу, связанному с бизнесменом Тимуром Миндичем. Как отмечает источник, в ходе обысков на Грушевского изъяли не электронные носители, а бытовые предметы: пульты, средства личной гигиены, обувь и одежду. Авторы пишут, что это может указывать на подготовку биологических экспертиз для установления принадлежности этих вещей конкретным лицам.

Обыски у помощника Арахамии прошли еще 27 декабря. Следственные действия совпали с проверками ряда депутатов в рамках дела о получении взяток за голосование.

Ранее появилась информация, что Миндич, подозреваемый в коррупции в энергетическом секторе, и Ермак не явились в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Слушание касалось изъятия имущества в рамках уголовного процесса. Миндич, по предварительной информации, продолжает находиться в Израиле.

Европа
Украина
НАБУ
Андрей Ермак
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.