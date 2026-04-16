НАБУ провело обыски у соратников Ермака и председателя «Слуги народа»

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски, связанные с экс-руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и председателем фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией, пишет «Украинская правда». По данным издания, детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вновь пришли с обысками в квартиру на улице Грушевского, 9А.

В ноябре там уже проводили следственные действия по делу, связанному с бизнесменом Тимуром Миндичем. Как отмечает источник, в ходе обысков на Грушевского изъяли не электронные носители, а бытовые предметы: пульты, средства личной гигиены, обувь и одежду. Авторы пишут, что это может указывать на подготовку биологических экспертиз для установления принадлежности этих вещей конкретным лицам.

Обыски у помощника Арахамии прошли еще 27 декабря. Следственные действия совпали с проверками ряда депутатов в рамках дела о получении взяток за голосование.

Ранее появилась информация, что Миндич, подозреваемый в коррупции в энергетическом секторе, и Ермак не явились в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Слушание касалось изъятия имущества в рамках уголовного процесса. Миндич, по предварительной информации, продолжает находиться в Израиле.