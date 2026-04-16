Миндич и Ермак не явились в суд

Бизнесмен Тимур Миндич, подозреваемый в коррупции в энергетическом секторе, и бывший глава администрации президента Украины Андрей Ермак не явились в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на слушание об аресте имущества, передает «Украинская правда». В материале указано, что слушание касалось изъятия имущества в рамках уголовного процесса.

Издание уточняет, что Миндич, совладелец телепроизводственной компании «Квартал 95», которую основал бывший комик Владимир Зеленский, получил повестку в суд. Ермака также вызвали на заседание.

Ранее стало известно, что Ермак был назначен главой одного из четырех новых комитетов, созданных при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Новый орган будет заниматься вопросами, связанными с правовой поддержкой лиц, понесших ущерб, а также интеграцией украинского законодательства в европейские нормы в сфере восстановления.

Тем временем экс-депутат Верховной рады Игорь Марков отметил, что Ермак может быть до сих пор вовлечен в коррупционные схемы в стране. По его словам, во время нахождения у власти чиновник контактировал с европейскими лидерами и решал вопросы откатов.