Лавров оценил работу Фонда поддержки соотечественников за рубежом Лавров: Фонд поддержки соотечественников за рубежом стал спасением для многих

Поддержка Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом помогла многим россиянам справиться с тяжелыми жизненными обстоятельствами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к показу фильма «Помощь без границ». Министр отметил вклад организации в продвижение информации о России за рубежом.

Для многих наших соотечественников поддержка, оказываемая по линии Фонда, стала без преувеличения настоящим спасением в трудных жизненных ситуациях, — сказал министр.

По словам главы МИД, за 15 лет работы фонд получил признание среди российской зарубежной общины. Он подчеркнул, что организация оказывает бесплатную юридическую помощь, содействует взаимодействию соотечественников с правоохранительными органами и финансирует работу адвокатов, занимающихся защитой их законных интересов.

Ранее директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко заявил, что россияне, которые проживают за рубежом и оказались в условиях давления извне и попыток посеять рознь среди них, должны знать и помнить, что Родина их не бросит в трудное время. Он подчеркнул, что уникальность диаспоры — в стремлении созидать и делать лучше.