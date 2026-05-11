«Ответ на давление»: в МИД РФ обратились к россиянам за рубежом Овечко: соотечественники за рубежом должны знать, что Россия их не бросит

Россияне, которые проживают за рубежом и оказались в условиях давления извне и попыток посеять рознь среди них, должны знать и помнить, что Родина их не бросит в трудное время, заявил директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко. Он подчеркнул, что уникальность диаспоры — в стремлении созидать и делать лучше.

Глубоко убежден, что только сплочение, подкрепленное конкретными шагами, является самым надежным ответом на давление извне и попытки посеять рознь среди наших сограждан на чужбине. Они прекрасно знают, что Россия всегда с ними, что бы ни происходило. Потому и едины в любви к исторической родине, — отметил Овечко.

По словам дипломата, соотечественники знают, что Россия всегда с ними и именно любовь к Родине объединяет людей разного возраста, национальностей и вероисповеданий. Он добавил, что трудности лишь закаляют их, сближают и дают повод проявлять мужество.

Ранее Овечко сообщал, что количество соотечественников, возвращающихся в Россию, в 2025 году выросло вчетверо по сравнению с предыдущим годом. По его словам, фиксируется устойчивая тенденция роста числа переселенцев из стран с недружественной политикой в отношении России. В их числе он назвал граждан Германии, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США.