МИД РФ заявил о попытках помешать голосованию россиян за рубежом Овечко заявил о попытках сорвать голосование россиян за рубежом в сентябре

Страны с недружественными политическими режимами пытаются помешать организации голосования россиян на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре, заявил ТАСС директор Департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко. По его словам, участие в голосовании рассматривается как важный акт гражданского волеизъявления и подтверждение связи соотечественников с Россией.

Здесь определенную озабоченность вызывает ситуация в странах с недружественными режимами, где местные власти под надуманными предлогами препятствуют открытию избирательных участков на территории дипломатических представительств, прибегают к административным ограничениям, — рассказал Овечко.

Овечко отметил, что ситуация осложняется сокращением штатов российских дипмиссий в западных странах после высылки сотрудников. Тем не менее, подчеркнул он, несмотря на препятствия и объективные трудности, выборы состоятся. По его словам, россияне, находящиеся за пределами страны, смогут реализовать свое конституционное право на участие в голосовании.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что народ России демонстрирует исключительное единство в противостоянии угрозам со стороны Киева. Дипломат подчеркнула отсутствие у себя какого-либо дуализма или внутренней недосказанности в этом вопросе, добавив, что ее личная человеческая позиция полностью совпадает с официальной точкой зрения государства.