Российский народ демонстрирует исключительное единство в противостоянии угрозам со стороны Киева, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула отсутствие у себя какого-либо дуализма или внутренней недосказанности в этом вопросе, добавив, что ее личная человеческая позиция полностью совпадает с официальной точкой зрения государства.

И мне кажется, это великое счастье, что так же к этому относится вся наша страна, весь наш народ. У каждого есть своя история, но отношение к неприятию угроз, к недопустимости переписывания и предания забвению истории и страны, и наших конкретных семей, мне кажется, является самой общей эмоцией всей страны. Это недопустимо, — подчеркнула Захарова.

Перед этим дипломат заявила, что западные страны, поддержавшие террористическую деятельность Киева и поправшие историю, будут «прокляты вовеки». По ее словам, европейцы сейчас воспитывают свои поколения в полном неведении того, что являлось достижением их собственных стран.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для проведения парада Победы России не нужно чье-либо разрешение. Так он отреагировал на то, что накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором прописано «разрешение проведения» парада в Москве.