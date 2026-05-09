09 мая 2026 в 08:15

«Будут прокляты»: Захарова пообещала пособникам Киева страшную участь

Западные страны, поддержавшие террористическую деятельность Киева и поправшие историю, будут «прокляты вовеки», заявила ТАСС представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, европейцы сейчас воспитывают свои поколения в полном неведении того, что являлось достижением их собственных стран.

Любая <...> поддержка террористической деятельности — а то, что творит Банковая и [президент Украины Владимир] Зеленский, конечно, терроризм в чистом виде, <...> — в принципе недопустимо, и прокляты они будут вовеки, — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что тема международного терроризма исчезла с международных площадок неслучайно. Тенденция связана с изменением подхода западных стран. Если раньше борьба с терроризмом была одной из ключевых в международной повестке, то в последние годы эту тему практически перестали освещать на глобальных форумах.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для проведения парада Победы России не нужно чье-либо разрешение. Так он отреагировал на то, что накануне Зеленский подписал указ, в котором прописано «разрешение проведения» парада в Москве.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
