09 мая 2026 в 07:47

Захарова: тема терроризма исчезла с международных площадок неспроста

Тема международного терроризма исчезла с международных площадок неслучайно, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Тенденция связана с изменением подхода западных стран.

Обратите внимание, как тематика международного терроризма буквально за последние годы исчезла с международных площадок… Главный вызов — международный терроризм. И что сейчас? Что, его стало меньше? Нет, конечно, его стало больше…сказала Захарова.

По словам дипломата, ранее тема борьбы с терроризмом была одной из ключевых в международной повестке. Однако в последние годы ее практически перестали освещать на глобальных форумах.

Никто не бьет в набат, никто не посвящает этому конференции… темы как бы нет. А почему? Наверное, потому что они начали переходить и теперь перешли к прямой поддержке терроризма, — заявила представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявила, что Германия, запретив исполнять песни Победы, продемонстрировала свою истинную позицию. Подобные ограничения лишь показали, что в ФРГ больше не скрывают свои взгляды.

