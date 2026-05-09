09 мая 2026 в 07:15

«Глупые шутки»: Песков не сдержался после слов Зеленского о Параде Победы

Песков: России не нужно ничье дозволение для проведения парада Победы

Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Для проведения парада России не нужно чье-либо разрешение, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что жителям России не требуется разрешение на то, чтобы испытывать гордость за этот праздник.

Нам не нужно ничье дозволение. Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее его большая беда, — заявил представитель Кремля.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ. В нем прописано «разрешение проведения» парада в Москве.

Ранее сенатор Константин Косачев заявлял, что указ президента Украины является неуместным кривлянием и глумлением над священным праздником Победы. Он добавил, что серьезные договоренности между РФ и США в преддверии Дня Победы можно лишь приветствовать.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что телефонные переговоры представителей России и США позволили установить режим перемирия на период 9–11 мая. Дальнейшие контакты между Вашингтоном и Киевом также способствовали решению этого вопроса, отметил он.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
