Указ президента Украины Владимира Зеленского, в котором прописано «разрешение проведения» парада в Москве, — это неуместное кривлянье и глумление над священным праздником Победы, заявил ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Он отметил, что серьезные договоренности РФ и США перед Днем Победы можно только поприветствовать.

Серьезные договоренности президентов России и США в преддверии Дня Победы можно только приветствовать, ведь в них подтверждается традиция боевого братства наших народов во Второй мировой (для нас — Великой Отечественной) войне в составе антигитлеровской коалиции. На этом фоне особенно неуместными выглядят кривляния Зеленского, своим «указом о параде в Москве» продолжающего глумиться над праздником — священным, я уверен, и для большинства украинцев, но только не для киевской клики, — сказал сенатор.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что телефонные беседы представителей России и США позволили достичь перемирия 9–11 мая. Также в этом вопросе посодействовали дальнейшие контакты Вашингтона и Киева, отметил он.