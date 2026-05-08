Телефонные беседы представителей России и США позволили достичь перемирия 9–11 мая, заявил ТАСС помощник президента РФ Юрий Ушаков. Также в этом вопросе посодействовали дальнейшие контакты Вашингтона и Киева, отметил он.

Договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США. Представители США в свою очередь находились на связи с Киевом, — указал Ушаков.

Ранее в силу вступило перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным ко Дню Победы. Режим прекращения огня введен в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне. Перемирие будет действовать до 10 мая. В ведомстве отмечали, что рассчитывают на аналогичный ответ со стороны Украины и предупредили о возможных ответных мерах в случае угроз.

До этого руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков заявил: президент Украины Владимир Зеленский срывает перемирия по указке британских элит. Он объяснил мнение тем, что Британия не заинтересована в окончании украинского конфликта.