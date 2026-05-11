11 мая 2026 в 02:08

Россияне массово возвращаются в РФ

МИД РФ сообщил о массовом возвращении россиян

Количество соотечественников, возвращающихся в Россию, заметно увеличилось, заявил ТАСС директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко. В 2025 году по программе репатриации в страну въехало в четыре раза больше людей, чем годом ранее.

По его словам, фиксируется устойчивая тенденция роста числа переселенцев из стран с недружественной политикой в отношении России. В их числе он назвал граждан Германии, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США. Овечко отметил, что причины переезда чаще всего связаны с социально-политической обстановкой в странах проживания.

Душная и агрессивная русофобия в публичном пространстве, дискриминация русскоязычного населения на бытовом уровне, неприятие навязываемых людям противоестественных западных «ценностей» и поведенческих клиш, — объяснил он.

Дипломат также обратил внимание на изменения в миграционном законодательстве. Он напомнил, что с 1 января 2024 года в России действует институт репатриации.

По его словам, для переселенцев предусмотрены различные льготы и меры социальной поддержки. Их объем зависит от выбранного механизма участия в государственной программе.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что на майские праздники самой востребованной для отдыха страной Европы у россиян стала Италия. По данным ведомства, Италия — традиционный лидер по спросу на майские праздники.

