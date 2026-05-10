Названа самая популярная у россиян страна Европы Италия стала самой популярной страной Европы у россиян на майские праздники

На майские праздники самой востребованной для отдыха страной Европы у россиян стала Италия, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, Италия — традиционный лидер по спросу на майские праздники.

Первое место по спросу на майские праздники среди европейских направлений уже традиционно у Италии, — отметили в ассоциации.

По данным АТОР, это направление пользуется популярностью круглый год, но весной особенно — из-за комфортной погоды. Спрос на поездки в Италию с 2022 года стабильно растет на 10–20% ежегодно. Чаще всего россияне выбирают Венецию, Милан, Флоренцию, Неаполь, побережье Амальфи, Тоскану, Сицилию, Лигурию и озеро Комо.

Также в топ-3 популярных европейских направлений на первые майские дни вошли экскурсионные туры во Францию, при этом наиболее востребованным оказался Париж. В том числе россияне интересуются отдыхом в Испании, в основном выбирая Барселону.

Ранее сообщалось, что российские туристы начали активнее выбирать новые экзотические направления. Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, среди них отмечаются Малайзия, Филиппины и Занзибар.