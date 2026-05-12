12 мая 2026 в 12:16

Стало известно о важных переговорах Лаврова на этой неделе

Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии Джайшанкаром 13 мая в Нью-Дели

Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 мая проведет в Нью-Дели переговоры с главой индийского внешнеполитического ведомства Субраманьямом Джайшанкаром, сообщили в МИД РФ. Повестка встречи будет охватывать широкий спектр приоритетных тем для двух сторон.

13 мая в рамках визита в Нью-Дели министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Республики Индии Субраманьямом Джайшанкаром, — сказано в заявлении.

Как отметили в МИД, стороны обменяются мнениями по вопросам дальнейшего наращивания товарооборота, углубления энергетической кооперации и формирования устойчивых транспортно-логистических и финансовых каналов, защищенных от противоправного внешнего давления. Отдельное внимание будет уделено расширению научных контактов и сотрудничеству в области космических технологий.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с первым зампредом правительства России Денисом Мантуровым развитие двусторонних связей. Моди передал теплые приветствия президенту России Владимир Путину и выразил надежду на продолжение контактов.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

