Стало известно о важных переговорах Лаврова на этой неделе Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии Джайшанкаром 13 мая в Нью-Дели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 мая проведет в Нью-Дели переговоры с главой индийского внешнеполитического ведомства Субраманьямом Джайшанкаром, сообщили в МИД РФ. Повестка встречи будет охватывать широкий спектр приоритетных тем для двух сторон.

13 мая в рамках визита в Нью-Дели министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Республики Индии Субраманьямом Джайшанкаром, — сказано в заявлении.

Как отметили в МИД, стороны обменяются мнениями по вопросам дальнейшего наращивания товарооборота, углубления энергетической кооперации и формирования устойчивых транспортно-логистических и финансовых каналов, защищенных от противоправного внешнего давления. Отдельное внимание будет уделено расширению научных контактов и сотрудничеству в области космических технологий.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с первым зампредом правительства России Денисом Мантуровым развитие двусторонних связей. Моди передал теплые приветствия президенту России Владимир Путину и выразил надежду на продолжение контактов.