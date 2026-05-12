Музыкальный критик объяснил дефицит женских групп на сцене Критик Соседов: женские группы интересны только в первые пять лет

Женские коллективы интересны зрителю только в первые пять лет, рассказал Общественной Службе Новостей музыкальный критик Сергей Соседов. Он отметил, что потом они неизбежно сталкиваются с творческим кризисом.

Философия коллектива уже себя изжила, нельзя более 15 лет продавать разврат, а особенно когда товарный вид этого, грубо говоря, продукта уже далеко не свежий. Вместо того чтобы возрождать коллективы, где есть уклон на народные песни, мы всегда лезем в гламур. Его и без того хватает, — заявил Соседов.

Критик подчеркнул, что в случае кризиса музыкальные продюсеры часто пытаются вернуть интерес зрителей с помощью экспериментов. По его словам, часто такие попытки приводят к обратному эффекту.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что создала музыкальную группу «ЗаVисть» с юристом Екатериной Гордон в коммерческих целях. Она призналась, что хочет выступать на корпоративах вместе с подругой и получать за это деньги.