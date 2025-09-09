Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025

Кудрявцева объяснила, для чего создала музыкальную группу с Гордон

Кудрявцева заявила, что создала музыкальную группу с Гордон ради денег

Лера Кудрявцева Лера Кудрявцева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что создала музыкальную группу «ЗаVисть» с юристом Катей Гордон в коммерческих целях. Она призналась, что хочет выступать на корпоративах вместе с подругой и получать за это деньги, передает корреспондент NEWS.ru.

Наш коллектив почему и собрался, мы хотим на корпоративах зарабатывать деньги, — сказала Кудрявцева.

Ранее Кудрявцева и ее муж, хоккеист Игорь Макаров, появились на линейке у дочери-первоклассницы. Знаменитость опубликовала пост с мероприятия в честь 1 Сентября. Супруги появились на событии вместе после публичного скандала.

До этого Кудрявцева опубликовала кадры с подготовкой дочери к первому классу. Семилетняя Мария снялась в ролике ко Дню знаний, где была наряжена к празднику. Кудрявцева обратилась к подписчикам и спросила, готовы ли они к новому учебному году.

Телеведущая также недавно комментировала развод коллеги по цеху Дмитрия Диброва с женой Полиной. По ее мнению, это «спектакль чистой воды». Дибровы решили развестись после 16 лет брака.

