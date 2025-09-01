Известная телеведущая появилась с мужем на линейке у дочери после скандала

Телеведущая Лера Кудрявцева и ее муж, хоккеист Игорь Макаров, появились на линейке у дочери-первоклассницы. Знаменитость опубликовала пост с мероприятия в честь 1 Сентября в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Супруги появились на событии вместе после публичного скандала.

Мы — первоклашки. С Днем знаний всех, — написала Кудрявцева.

В июле телеведущая жаловалась подписчикам, что устала бороться с алкогольной зависимостью мужа, поэтому решила опустить руки. Кудрявцева многие годы «спасала» и лечила отца дочери Марии. В ответ на это Макаров резко ответил своей жене и потребовал, чтобы та замолчала.

Ранее Кудрявцева опубликовала кадры с подготовкой дочери к первому классу. Семилетняя Мария снялась в ролике ко Дню знаний, где была наряжена к празднику. Кудрявцева обратилась к подписчикам и спросила, готовы ли они к новому учебному году.

Телеведущая также недавно комментировала развод коллеги по цеху Дмитрия Диброва с женой Полиной. По ее мнению, это «спектакль чистой воды». Дибровы решили развестись после 16 лет брака.