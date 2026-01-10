Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 15:31

Дочь Пескова рассказала, как прошло ее 28-летие

Лиза Пескова отметила 28-летие в узком семейном кругу

Пескова Лиза Пескова Лиза Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза рассказала, что отметила 28-летие в семейном кругу, поделившись фотографиями с вечеринки в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Именинница выбрала для праздника эффектное черное вечернее платье. В своем посте она трогательно напомнила, что родилась в Анкаре, поблагодарила родителей и рассказала о своем мироощущении.

28 лет назад в Анкаре родители подарили мне возможность проживать свой опыт, жить. <...> Нет счастья выше, чем иметь возможность чувствовать момент, помогать и быть благодарным за все, что имеешь, — написала она.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что встретила свой юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. По словам дипломата, гости студии исполнили для нее композицию из мультфильма про Чебурашку и поздравили с праздником.

До этого внучка бывшего президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала фото с отцом Валентином Юмашевым. Снимок сделан в день рождения политического деятеля, которому 15 декабря исполнилось 68 лет.

Елизавета Пескова
Дмитрий Песков
дни рождения
дочери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Шерегеше туристов массово сразил ротавирус после посещения бара
Гренландия обратилась к Трампу с одним требованием
Наследник свергнутого иранского шаха бросил вызов Тегерану
Удар российского «Орешника» лишил НАТО иллюзий об однополярном мире
Спронг поменял ЦСКА на «Автомобилист»
Пролив Дарданеллы временно заблокирован
В Махачкале закрыли небо
В ГД ответили на обвинения Кулебы в якобы атаке РФ на суда в Черном море
Известный турецкий актер попался с наркотиками
Дочь Пескова рассказала, как прошло ее 28-летие
Ученые придумали способ омоложения яйцеклеток
Печенье готово за 20 минут! Готовим кош-теле: быстрый хворост по-татарски
Ученые объяснили, стоит ли бояться светящихся из-за имплантов грудей
Опять мы виноваты. Трамп объяснил Россией притязания на Гренландию: детали
ВСУ нанесли новый удар под Волгоградом: что известно о пожаре на нефтебазе
«Tinder — охотничье угодье»: жертвы маньяка подали в суд на приложение
Обладатель «Эмми» попал в скандал с сексуальным насилием над ребенком
В Ростовской области два хутора остались без электричества из-за атаки ВСУ
Под филиппинской лавиной из мусора нашли признаки жизни
Ученые разгадали секрет вечно пьяных людей
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.