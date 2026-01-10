Дочь Пескова рассказала, как прошло ее 28-летие

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Лиза рассказала, что отметила 28-летие в семейном кругу, поделившись фотографиями с вечеринки в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Именинница выбрала для праздника эффектное черное вечернее платье. В своем посте она трогательно напомнила, что родилась в Анкаре, поблагодарила родителей и рассказала о своем мироощущении.

28 лет назад в Анкаре родители подарили мне возможность проживать свой опыт, жить. <...> Нет счастья выше, чем иметь возможность чувствовать момент, помогать и быть благодарным за все, что имеешь, — написала она.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что встретила свой юбилей во время записи январского выпуска телепрограммы «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. По словам дипломата, гости студии исполнили для нее композицию из мультфильма про Чебурашку и поздравили с праздником.

До этого внучка бывшего президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала фото с отцом Валентином Юмашевым. Снимок сделан в день рождения политического деятеля, которому 15 декабря исполнилось 68 лет.