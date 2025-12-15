Новый год-2026
15 декабря 2025 в 16:26

Внучка Ельцина показала два фото с отцом в день его рождения

Внучка Ельцина Мария Юмашева опубликовала фото с отцом в день его 68-летия

Предприниматель, бывший глава администрации президента России Валентин Юмашев и его дочь Мария Юмашева, внучка Бориса Ельцина Предприниматель, бывший глава администрации президента России Валентин Юмашев и его дочь Мария Юмашева, внучка Бориса Ельцина Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Внучка бывшего президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала фото с отцом Валентином Юмашевым в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Снимок сделан в день рождения политического деятеля, которому 15 декабря исполнилось 68 лет.

68, — кратко подписала блогер публикацию.

На снимке видно, как отец и дочь сидят рядом, Юмашев скрестил руки на груди, а наследница приобняла его за плечи. Вторую фотографию девушка выложила из семейного архива. Дата не раскрывается, однако, предположительно, отца снимали с дочерью в период ее дошкольного возраста.

Внучка Ельцина активно ведет соцсети и иногда делится моментами из жизни. Блогер отмечала, что ей важны члены семьи, которые избегают публичности, поэтому снимками с родными она делится лишь по особым поводам.

Ранее Юмашева выложила в соцсетях фото из путешествия с возлюбленным Глебом Березовским (младший сын бизнесмена Бориса Березовского). Девушка позировала в минималистичном купальнике, а на голове у нее была кепка с надписью в таком же стиле, как у партнера, но другого цвета.

