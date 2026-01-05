Раскрыто, смогут ли США успешно провести военные операции в других странах

Страны Латинской Америки окажут сопротивление в случае потенциальной атаки США, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он отметил, что американский президент Дональд Трамп может не повторить результат военной операции в Венесуэле.

В латиноамериканских странах многие готовы взяться за оружие. Придется еще привлекать Силы специальных операций США. Я думаю, что и армию нужно держать наготове, потому что Латинская Америка очень сильно взбудоражилась. Они понимают, что могут быть следующими. Поэтому они сейчас находятся во всеоружии. То есть это такая палка о двух концах. Поэтому здесь однозначно говорить о безоговорочном успехе не приходится. Успех — это вещь относительная, ― объяснил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что многие страны негативно отреагировали на действия США в Венесуэле. По его мнению, лидеры государств оценивают шаги Трампа, примеряя на себя роль захваченного венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Если где-то что-то получилось одномоментно ― не спорю, успешно, ― то можно разбудить другие силы, которые будут противостоять жестко или не жестко. Это второй вопрос, но противостояние будет. Латинская Америка очень неоднозначно отнеслась к этой истории. И в мировом сообществе есть очень много стран, даже из недружественных для России, с отрицательным отношением, особенно к тому, что выкрали законного президента с семьей, и он сейчас с мешком на голове. Это же многие примеряют на себя. Например, Дания или Иран. Поэтому не все золото, что блестит. Это золотая операция, не спорю, но не факт, что она заблестит таким же цветом через какое-то время, когда в мире произойдет осознание, ― подытожил Колесник.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро предупредил Трампа, что готов взяться за оружие ради защиты родины. По его мнению, жители страны встанут на его защиту, если США попытаются захватить его по примеру Мадуро.