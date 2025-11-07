Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 23:13

Внучка Ельцина опубликовала фото в купальнике с сыном Березовского

Внучка Ельцина Мария Юмашева опубликовала фото с Глебом Березовским

Мария Юмашева Мария Юмашева Фото: Социальные сети

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева выложила в соцсетях фото из путешествия. В кадре с ней появился возлюбленный — Глеб Березовский, младший сын покойного бизнесмена Бориса Березовского.

Девушка, как можно заметить, в минималистичном купальнике. При этом молодые люди продемонстрировали общий стиль, надев кепки с надписями, но разных цветов. Где именно сделано фото — не уточняется.

Ранее ведущая и актриса Дана Борисова после очередного скандала с 18-летней дочерью Полиной отправила ее на перевоспитание в белгородскую деревню. Переезд девушки устроили продюсеры телешоу, дочку ведущей приняла у себя многодетная семья. По замыслу шоу, девушка должна была пожить в обычной семье и выполнять повседневную работу.

Тем временем Дмитрий Маликов сообщил о планах своей старшей дочери вступить в брак в ближайшем будущем. Он уточнил, что 25-летняя Стефания пообещала ему свою свадьбу уже в следующем году. Исполнитель признался, что с огромным нетерпением ожидает момента, когда сможет присутствовать на торжественной церемонии. Еще больше он мечтает о том времени, когда у него появятся внуки, которым он сможет уделять свое внимание.

Борис Ельцин
Борис Березовский
внуки
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опасность БПЛА объявлена в трех регионах России
Человек погиб при взрыве в ДНР
Бадриджани: закуска из баклажанов с орехами — грузинская кухня
ПВО отразила атаку беспилотников над Курском
Внучка Ельцина опубликовала фото в купальнике с сыном Березовского
Аэропорт Волгограда временно не работает
Трамп назвал главное препятствие для встречи с Путиным в Будапеште
Миронов, Смоктуновский и другие: топ-5 самых ярких образов Ленина в кино
Минобороны добавило пункт в положение о пребывании в резерве
Директора департамента Минпромторга Кузнецова задержали
На Крымском мосту выявили два нарушения с момента запрета на электрокары
Российские спортсмены завоевали бронзу на чемпионате мира в Испании
Чудовищный ноябрь: −25, снежные заносы, ураганный ветер — прогноз погоды
Пенсионерка четыре дня умирала в коллекторе
В Белом доме обсудили возможность переговоров Путина и Трампа
Россияне в Анталье сутки просидели в ожидании рейса в Москву
Появились кадры, как Лукашенко рубит дрова
Поможет щитовидке: живое варенье из фейхоа без готовки
В РФ заявили, что ограничения на алкоголь ударят по «некрасивым» женщинам
«Скоро выйду на лед»: Слуцкая о поздних родах, похудении на препарате, шоу
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.