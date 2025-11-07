Внучка Ельцина опубликовала фото в купальнике с сыном Березовского

Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева выложила в соцсетях фото из путешествия. В кадре с ней появился возлюбленный — Глеб Березовский, младший сын покойного бизнесмена Бориса Березовского.

Девушка, как можно заметить, в минималистичном купальнике. При этом молодые люди продемонстрировали общий стиль, надев кепки с надписями, но разных цветов. Где именно сделано фото — не уточняется.

Ранее ведущая и актриса Дана Борисова после очередного скандала с 18-летней дочерью Полиной отправила ее на перевоспитание в белгородскую деревню. Переезд девушки устроили продюсеры телешоу, дочку ведущей приняла у себя многодетная семья. По замыслу шоу, девушка должна была пожить в обычной семье и выполнять повседневную работу.

Тем временем Дмитрий Маликов сообщил о планах своей старшей дочери вступить в брак в ближайшем будущем. Он уточнил, что 25-летняя Стефания пообещала ему свою свадьбу уже в следующем году. Исполнитель признался, что с огромным нетерпением ожидает момента, когда сможет присутствовать на торжественной церемонии. Еще больше он мечтает о том времени, когда у него появятся внуки, которым он сможет уделять свое внимание.