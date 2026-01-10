Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 21:41

В Лондоне протестующий забрался на балкон посольства Ирана и сменил флаг

Мужчина влез на балкон посольства Ирана в Лондоне и повесил дореволюционный флаг

Иранские протестующие у здания посольства Республики Иран в центре Лондона, Великобритания Иранские протестующие у здания посольства Республики Иран в центре Лондона, Великобритания Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
В ходе акции протеста в Лондоне мужчина влез на балкон здания посольства Ирана и заменил государственный флаг на дореволюционный, передает Sky News. Отмечается, что представители полиции присутствовали на месте, но не препятствовали действиям протестующего.

Мы осведомлены о протесте, который проходит рядом с иранским посольством и на котором был замечен протестующий, взобравшийся на балкон здания. Сотрудники полиции присутствуют на месте. Дополнительное число сотрудников было развернуто для предотвращения беспорядков, — заявили представители местной полиции.

Ранее появилась информация, что в шести тегеранских больницах зарегистрирована смерть как минимум 217 человек. Если данные о количестве жертв подтвердятся, это может спровоцировать усиление репрессий на фоне практически полного отключения интернета и мобильной связи.

До этого иранские правоохранители задержали около 100 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и применении оружия против граждан и полиции, заявил глава округа Бахарестан Мурад Моради Карначи в комментарии агентству Tasnim. Акции протеста, начавшиеся в конце декабря, переросли в вооруженные столкновения и погромы.

