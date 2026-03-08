Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 19:42

У сына Хаменеи нашли элитную недвижимость в Лондоне

Bloomberg: сын Хаменеи Моджтаба владеет двумя дорогими квартирами в Лондоне

Моджтаба Хаменеи (в центре) Моджтаба Хаменеи (в центре) Фото: Saeid Zareian/dpa/Global Look Press
Сын погибшего верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи, который считается вероятным преемником своего отца, владеет двумя элитными квартирами в Лондоне, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы о собственности. По данным журналистов, недвижимость общей стоимостью около 50 млн фунтов стерлингов находится в престижном районе Кенсингтон.

Как отмечает агентство, квартиры оформлены на бизнесмена Али Ансари, которого считают доверенным лицом семьи Хаменеи. Их приобрели в 2014 и 2016 годах через связанные структуры, сказано в публикации.

Позднее Великобритания ввела санкции против Ансари, и сейчас операции с этой недвижимостью ограничены. Журналисты также не исключают, что Моджтаба Хаменеи может владеть другими активами за рубежом, включая недвижимость в Европе.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что новым лидером Ирана может стать кандидат, имеющий титул священнослужителя. По его словам, именно по этой причине действующий президент Ирана Масуд Пезешкиан не может претендовать на эту должность.

