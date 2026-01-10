Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 14:32

В пригороде Тегерана задержали 100 вооруженных участников беспорядков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Иранские правоохранители задержали около 100 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и применении оружия против граждан и полиции, заявил глава округа Бахарестан Мурад Моради Карначи в комментарии агентству Tasnim. Акции протеста, начавшиеся в конце декабря, переросли в вооруженные столкновения и погромы.

100 человек, нарушавших общественный порядок, и лидеры беспорядков в этом районе были задержаны. Эти лица использовали огнестрельное и холодное оружие против граждан и сил охраны правопорядка, — сказал он.

Волнения начались 29 декабря на фоне резкого падения курса национальной валюты. К 2 января на улицах появились группы с оружием. Пик насилия пришелся на 8 января. По данным властей, в столице были сожжены 25 мечетей, повреждены десятки банков, госучреждений и автомобилей экстренных служб. Власти Тегерана назвали участников погромов террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Ранее сообщалось, что в шести тегеранских больницах зарегистрирована смерть как минимум 217 человек, пострадавших при разгоне протестов в центре иранской столицы. По информации источника, если данные о количестве жертв подтвердятся, это может спровоцировать усиление репрессий на фоне практически полного отключения интернета и мобильной связи в стране с вечера 8 января.

Тегеран
задержания
беспорядки
протесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Шерегеше туристов массово сразил ротавирус после посещения бара
Гренландия обратилась к Трампу с одним требованием
Наследник свергнутого иранского шаха бросил вызов Тегерану
Удар российского «Орешника» лишил НАТО иллюзий об однополярном мире
Спронг поменял ЦСКА на «Автомобилист»
Пролив Дарданеллы временно заблокирован
В Махачкале закрыли небо
В ГД ответили на обвинения Кулебы в якобы атаке РФ на суда в Черном море
Известный турецкий актер попался с наркотиками
Дочь Пескова рассказала, как прошло ее 28-летие
Ученые придумали способ омоложения яйцеклеток
Печенье готово за 20 минут! Готовим кош-теле: быстрый хворост по-татарски
Ученые объяснили, стоит ли бояться светящихся из-за имплантов грудей
Опять мы виноваты. Трамп объяснил Россией притязания на Гренландию: детали
ВСУ нанесли новый удар под Волгоградом: что известно о пожаре на нефтебазе
«Tinder — охотничье угодье»: жертвы маньяка подали в суд на приложение
Обладатель «Эмми» попал в скандал с сексуальным насилием над ребенком
В Ростовской области два хутора остались без электричества из-за атаки ВСУ
Под филиппинской лавиной из мусора нашли признаки жизни
Ученые разгадали секрет вечно пьяных людей
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.