В пригороде Тегерана задержали 100 вооруженных участников беспорядков

Иранские правоохранители задержали около 100 человек, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и применении оружия против граждан и полиции, заявил глава округа Бахарестан Мурад Моради Карначи в комментарии агентству Tasnim. Акции протеста, начавшиеся в конце декабря, переросли в вооруженные столкновения и погромы.

100 человек, нарушавших общественный порядок, и лидеры беспорядков в этом районе были задержаны. Эти лица использовали огнестрельное и холодное оружие против граждан и сил охраны правопорядка, — сказал он.

Волнения начались 29 декабря на фоне резкого падения курса национальной валюты. К 2 января на улицах появились группы с оружием. Пик насилия пришелся на 8 января. По данным властей, в столице были сожжены 25 мечетей, повреждены десятки банков, госучреждений и автомобилей экстренных служб. Власти Тегерана назвали участников погромов террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.

Ранее сообщалось, что в шести тегеранских больницах зарегистрирована смерть как минимум 217 человек, пострадавших при разгоне протестов в центре иранской столицы. По информации источника, если данные о количестве жертв подтвердятся, это может спровоцировать усиление репрессий на фоне практически полного отключения интернета и мобильной связи в стране с вечера 8 января.