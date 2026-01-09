Возмездие «Орешника» и перелом на поле боя: новости СВО на вечер 9 января

Возмездие «Орешника» и перелом на поле боя: новости СВО на вечер 9 января

Российские войска освободили пять населенных пунктов и нанесли массированный удар по Украине ракетным комплексом «Орешник», 2026 год назвали переломным в части боевых действий, а мэр Киева призвал украинцев срочно покинуть город. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 9 января, читайте в материале NEWS.ru.

Киев настигло возмездие за атаку на резиденцию Путина

Министерство обороны сообщило, что армия России нанесла массированный удар по Украине, в том числе с применением ракетного комплекса «Орешник». Поражены объекты производства беспилотников, использованных для атаки на резиденцию президента Владимира Путина 29 декабря. Уничтожена энергетическая инфраструктура, обеспечивавшая работу украинского военно-промышленного комплекса.

По данным газеты Die Welt, удар «Орешника» по Украине вызвал активное обсуждение среди немцев. По их мнению, атака демонстрирует готовность ВС РФ поражать потенциальные военные силы европейских государств в западной части Украины, если страны ЕС решатся на такой шаг.

После удара «Орешником» президент Украины Владимир Зеленский попросил союзников срочно увеличить поставки средств противовоздушной обороны. Он отметил, что помощь Киеву должна оставаться постоянным приоритетом.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник констатировал, что атака ВС РФ нанесла серьезнейший урон военно-промышленному комплексу Украины. По словам зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, удар «Орешником» по западу Украины стал «спасительным уколом галоперидола для опасных психов».

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ существенно расширили зону контроля

Министерство обороны объявило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Зеленое на территории Запорожской области. Данную операцию провели военнослужащие группировки войск «Восток». По данным ведомства, в общей сложности за прошедшую неделю российские войска освободили пять населенных пунктов.

Кроме того, расчеты 152-мм дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» также уничтожили пункт временной дислокации противника в населенном пункте Великомихайловка Днепропетровской области Украины. Задачу выполнили бойцы группировки «Восток».

2026 год назвали переломным для СВО

Как предположил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, российская армия может начать удары по Украине межконтинентальной ракетной системой «Буревестник» и комплексом «Орешник», которые раньше берегла. Он подчеркнул, что 2026 год станет переломным в части военных действий.

Колесник добавил, что если массированная атака ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Украины не охладит головы киевских руководителей, то Россия примет иные меры. Парламентарий подчеркнул, что российская армия может нанести более жесткий и тяжелый удар.

Мэр Киева призвал украинцев бежать из города

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с призывом временно покинуть город из-за тяжелой ситуации с коммунальными услугами. Он объяснил, что это касается тех, у кого есть возможность выехать в места с альтернативными источниками энергии.

Кличко также сообщил, что половина многоквартирных домов Киева — около шести тысяч зданий — осталась без отопления из-за повреждений критической инфраструктуры. Кроме того, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

Виды Киева Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трамп нашел способ выбить долг из Зеленского

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что европейские политики стремятся разместить военные силы на Украине, чтобы затянуть конфликт. Он отметил, что слова лидеров ЕС о стремлении к миру — это лишь прикрытие для прямо противоположных целей, которых Европа хочет достичь с помощью ввода миротворческих сил в страну.

При этом Вашингтон рассчитывает вернуть средства, переданные Украине администрацией экс-хозяина Белого дома Джо Байдена. Как отметил президент США Дональд Трамп, это будет обеспечено через специальную сделку, связанную с поставками редкоземельных металлов.

