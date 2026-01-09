Ночной ракетный удар «Орешником» по западу Украины стал «спасительным уколом галоперидола для опасных психов», заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. В своем посте он заявил, что международные отношения превратились в «бедлам» и призвал отвечать на действия «буйных» не увещеваниями, а силой.

При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичным лицом. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины, — высказался он.

Ранее Медведев заявил, что наступивший год начался бурно. Он отметил, что особенно запомнится захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января, назвав действия Соединенных Штатов хамством и мерзостью.

Кроме того, зампредседателя СБ отметил, что возможные новые американские санкции против России неприятны, но не являются чем-то неожиданным. По его словам, санкционное давление со стороны Вашингтона будет продолжаться независимо от обстоятельств, однако РФ снова сумеет с ним справиться.