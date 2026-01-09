Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 12:07

«Укол галоперидола»: Медведев жестко высказался о ночном ударе по Украине

Медведев назвал ночной удар по Украине «уколом галоперидола»

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ночной ракетный удар «Орешником» по западу Украины стал «спасительным уколом галоперидола для опасных психов», заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале. В своем посте он заявил, что международные отношения превратились в «бедлам» и призвал отвечать на действия «буйных» не увещеваниями, а силой.

При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичным лицом. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины, — высказался он.

Ранее Медведев заявил, что наступивший год начался бурно. Он отметил, что особенно запомнится захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января, назвав действия Соединенных Штатов хамством и мерзостью.

Кроме того, зампредседателя СБ отметил, что возможные новые американские санкции против России неприятны, но не являются чем-то неожиданным. По его словам, санкционное давление со стороны Вашингтона будет продолжаться независимо от обстоятельств, однако РФ снова сумеет с ним справиться.

Дмитрий Медведев
Украина
удары
ракета «Орешник»
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Батареи раскалились до 110 градусов и оплавились в домах российского города
В Госдуме ответили, поддержит ли Россия мирную сделку США и Украины
Юрист рассказал, как вернуть деньги за подарочную карту
Незадачливый вор-«некромант» оказался на скамье подсудимых
Анджелине Джоли понадобилась помощь детей из-за тяжб с Питтом
На Украине разоблачили аферу с поставкой оружия на гигантскую сумму
5 дней по 7 уроков или 6 дней по 5–6: что легче для психики подростка?
В московских аэропортах отменили десятки рейсов
США и Украина замерли в ожидании Путина после Парижа
Санкт-Петербург для детей: куда сходить бесплатно
«Снежное нашествие» на Москву удивило синоптика масштабом и рекордами
«Укол галоперидола»: Медведев жестко высказался о ночном ударе по Украине
Медведев назвал «не вполне адекватным» использование флага РФ «Маринерой»
Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв
«Выстоим и в этот раз»: Медведев высказался о новых санкциях США
«Станет переломным»: раскрыто, какие «козыри» достанет армия РФ в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III отказался видеться с Гарри
«Тут все ясно»: Медведев объяснил логику Трампа по санкциям против России
Медведев раскрыл, чью судьбу может повторить Мадуро
Психолог рассказала, как побороть послепраздничную прокрастинацию
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.