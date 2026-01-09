Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 13:26

Кличко открыто призвал киевлян покинуть город

Кличко попросил жителей Киева уехать из города из-за проблем со светом и теплом

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы в Telegram-канале с призывом временно покинуть город из-за тяжелой ситуации с коммунальными услугами. Он объяснил, что это касается тех, у кого есть возможность выехать в места с альтернативными источниками энергии.

Обращаюсь к тем жителям столицы, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники электроснабжения и тепла, — сделайте это, — написал он.

Кличко также сообщил, что половина многоквартирных домов Киева — около шести тысяч зданий — осталась без отопления из-за повреждений критической инфраструктуры. Кроме того, в городе наблюдаются перебои с водоснабжением.

Ранее появилась информация о том, что в Киеве на фоне воздушной тревоги раздались взрывы. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Также во Львове прогремела серия мощных взрывов, инцидент произошел во время действия воздушной тревоги. При этом в регионе начались перебои с подачей газа.

Виталий Кличко
Киев
Украина
коммунальные услуги
