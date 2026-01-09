В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Данных о повреждениях не приводится. Подробности о местоположении взрывов в материале также не раскрываются.

Ранее во Львове прогремела серия мощных взрывов, инцидент произошел во время действия воздушной тревоги. Причины взрывов не уточняются. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Также мощный взрыв прогремел в Одессе на юге Украины. По информации источника, на территории Одесской, Днепропетровской и Николаевской областей звучат сирены воздушной тревоги. Другие подробности не уточняются.

Кроме того, на заседании совета обороны Черниговской области было принято решение о введении первой обязательной эвакуации для жителей 14 приграничных населенных пунктов. По инициативе ВСУ власти планируют в течение 30 дней принудительно вывезти население из четырех общин. Для реализации мер задействованы все экстренные службы.