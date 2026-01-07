Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 16:45

Мощный взрыв раздался в Одессе на фоне ревущей тревоги

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Мощный взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает местное издание «Общественное. Новости». По его информации, на территории Одесской, Днепропетровской и Николаевской областей звучат сирены воздушной тревоги. Другие подробности не уточняются.

В Одессе прогремел взрыв, — говорится в публикации.

Ранее взрывы раздались в городе Кривой Рог Днепропетровской области. По данным телеканала «Общественное», на юго-востоке страны также объявлена воздушная тревога.

До этого появилась информация, что город Славутич, расположенный в северной части Украины, остается без электричества уже двое суток. В энергетической компании «Укрэнерго» заверили, что ведутся ремонтные работы.

На прошлой неделе, 4 января, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из-за атаки украинских беспилотников на энергетический объект в поселке Хомутовка 115 населенных пунктов остались без электричества. Повреждены линии электропередачи, электроснабжение нарушено в Хомутовском районе и частично в Рыльском.

Украина
Одесса
Одесская область
взрывы
воздушная тревога
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белесый туман и дубак до -30? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Замминистра обороны исполнил новогоднюю мечту российской школьницы
Названа причина крушения вертолета в Пермском крае
В США раскрыли причины задержания российского танкера
Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
Москвичей предупредили о падении атмосферного давления на «барическое дно»
Захарова пришла в недоумение, услышав о бескровной операции США в Венесуэле
«Та оправдывает»: патриарх Кирилл о грехе в противостоянии России и Запада
Сирийская армия приняла решение по курдским районам в Алеппо
Именитый гонщик сошел с дистанции на четвертом этапе «Дакара»
Мощный взрыв раздался в Одессе на фоне ревущей тревоги
Развод возлюбленного, липосакция рук, СВО: как живет певица Анна Семенович
«Нет никаких проблем»: Гренландия готова разместить у себя войска США
Стилист объяснил, как создать образ к любому мероприятию
Раскрыто, как курс рубля повлияет на стоимость автомобилей в 2026 году
В ГД рассказали о важном нововведении для многодетных в 2026 году
Попытка США захватить российский танкер «Маринера» 7 января: что известно
Ветеран разведки раскрыл, кто реально стоит за захватом Мадуро
Вулин раскрыл, кто контролирует Украину в противостоянии с Россией
Буданов увильнул от темы о результатах переговоров по Украине в Париже
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Вкуснее круассана из кофейни — миндальные корзиночки с творогом: готовое тесто, горсть орехов — и 20 минут до идеального утра
Общество

Вкуснее круассана из кофейни — миндальные корзиночки с творогом: готовое тесто, горсть орехов — и 20 минут до идеального утра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.