Мощный взрыв раздался в Одессе на фоне ревущей тревоги

Мощный взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает местное издание «Общественное. Новости». По его информации, на территории Одесской, Днепропетровской и Николаевской областей звучат сирены воздушной тревоги. Другие подробности не уточняются.

В Одессе прогремел взрыв, — говорится в публикации.

Ранее взрывы раздались в городе Кривой Рог Днепропетровской области. По данным телеканала «Общественное», на юго-востоке страны также объявлена воздушная тревога.

До этого появилась информация, что город Славутич, расположенный в северной части Украины, остается без электричества уже двое суток. В энергетической компании «Укрэнерго» заверили, что ведутся ремонтные работы.

На прошлой неделе, 4 января, губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из-за атаки украинских беспилотников на энергетический объект в поселке Хомутовка 115 населенных пунктов остались без электричества. Повреждены линии электропередачи, электроснабжение нарушено в Хомутовском районе и частично в Рыльском.