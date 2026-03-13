Врач предупредил, о каких болезнях может сигнализировать нечеткость зрения Офтальмолог Зарубин: нечеткость зрения может сигнализировать о гипертонии

Нечеткость зрения может сигнализировать о наличии артериальной гипертонии и сахарного диабета, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» офтальмолог Иван Зарубин. Кроме того, этот признак может указывать на заболевания центральной нервной системы.

Головокружение, изменение четкости зрения, ощущение «размытости» изображения или сложности с распознаванием букв могут быть при поражении структур головного мозга, отвечающих за обработку зрительной информации. Нечеткость зрения также может сопровождать артериальную гипертонию, сахарный диабет и нарушения кровоснабжения сетчатки, — предупредил Зарубин.

Он добавил, что некоторые люди могут страдать от временного ухудшения зрения во время приступов мигрени. Врач уточнил, что перед головной болью у них появляются так называемая зрительная аура — вспышки, мерцание или выпадение части изображения.

Ранее нейроофтальмолог Ольга Долгопольская заявила, что хронический стресс, недосып, нехватка естественного света, длительная работа за монитором и редкое моргание повышают риск развития близорукости. По ее словам, все это приводит к усталости не только глаз, но и мозга.