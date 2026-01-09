Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 13:09

ВС России расширили зону контроля сразу в нескольких регионах

ВС России за неделю выбили ВСУ из пяти населенных пунктов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
За прошедшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов, включая Зеленое в Запорожской области, сообщило Министерство обороны России. Согласно данным ведомства, силами Северной группировки взят под контроль населенный пункт Грабовское в Сумской области.

Подразделения Западной группировки освободили Подолы в Харьковской области, а Южной — Бондарное на территории Донецкой Народной Республики. Вместе с этим подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ. В течение недели был освобожден населенный пункт Братское в Днепропетровской области.

Ранее расчеты российской 152-мм дивизионной самоходной гаубицы «Мста-С» ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Великомихайловка на территории Днепропетровской области. Боевую задачу выполнили военнослужащие группировки «Восток».

До этого российский пулеметчик, действуя в районе села Братское в Днепропетровской области, сознательно отвлек на себя силы противника. Это позволило штурмовикам ВС РФ успешно выполнить свою операцию.

