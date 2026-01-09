Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 12:02

«Станет переломным»: раскрыто, какие «козыри» достанет армия РФ в 2026 году

Депутат Колесник: Россия может начать удары по Украине «Буревестником»

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Российская армия может начать удары по Украине «Буревестником» и «Орешником», которые раньше берегла, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороны Андрей Колесник. Он подчеркнул, что 2026 год станет переломным в части военных действий.

Я думаю, что 2026 год станет переломным в части, касающейся военных действий. Раньше мы приберегали оружие, не применяли ни «Орешник», ни «Буревестник». У нас в запасе еще много козырей, — высказался Колесник.

Он отметил, что если массированная атака ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Украины не охладит головы украинских руководителей, то Россия примет иные меры. Парламентарий подчеркнул, что российская армия может нанести более жесткий и тяжелый удар.

Если атака на ВПК не охладит головы некоторых ретивых людей на Украине, особо ретивого руководства и сторонников продолжения военных действий, которые постоянно срывают мирные переговоры, я думаю, что будет еще более жесткий и более тяжелый удар. Наши Вооруженные силы охладят, — заключил Колесник.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что военнослужащие Вооруженных сил России в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина нанесли массированный удар, в том числе комплексом «Орешник». По информации ведомства, целью российской армии стали критически важные объекты на Украине.

СВО
Россия
Украина
ракета «Орешник»
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
