«Станет переломным»: раскрыто, какие «козыри» достанет армия РФ в 2026 году Депутат Колесник: Россия может начать удары по Украине «Буревестником»

Российская армия может начать удары по Украине «Буревестником» и «Орешником», которые раньше берегла, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороны Андрей Колесник. Он подчеркнул, что 2026 год станет переломным в части военных действий.

Я думаю, что 2026 год станет переломным в части, касающейся военных действий. Раньше мы приберегали оружие, не применяли ни «Орешник», ни «Буревестник». У нас в запасе еще много козырей, — высказался Колесник.

Он отметил, что если массированная атака ВС РФ на энергетическую инфраструктуру Украины не охладит головы украинских руководителей, то Россия примет иные меры. Парламентарий подчеркнул, что российская армия может нанести более жесткий и тяжелый удар.

Если атака на ВПК не охладит головы некоторых ретивых людей на Украине, особо ретивого руководства и сторонников продолжения военных действий, которые постоянно срывают мирные переговоры, я думаю, что будет еще более жесткий и более тяжелый удар. Наши Вооруженные силы охладят, — заключил Колесник.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что военнослужащие Вооруженных сил России в ответ на атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина нанесли массированный удар, в том числе комплексом «Орешник». По информации ведомства, целью российской армии стали критически важные объекты на Украине.