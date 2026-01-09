Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 12:46

«Максимально громко»: у Зеленского началась истерика после удара «Орешника»

Зеленский после удара «Орешника» попросил Запад поставить Украине средства ПВО

«Орешник» в представлении ИИ
После авиаударов и применения российской ракеты «Орешник» президент Украины Владимир Зеленский попросил у западных стран срочно увеличить поставки средств противовоздушной обороны. В своем Telegram-канале он отметил, что помощь Киеву должна оставаться постоянным приоритетом.

Сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины — это постоянный приоритет, — написал лидер бывшей советской республики.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что в ответ на атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина по Украине был нанесен массированный удар, включая применение ракетного комплекса «Орешник». По информации ведомства, целью атаки ВС РФ стали критически важные объекты.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с NEWS.ru заявил, что российская армия может начать наносить удары по Украине ракетами «Буревестник» и «Орешник», которые использовались ограниченно. По его словам, 2026 год может стать переломным в ходе военных действий. Колесник подчеркнул, что если массированная атака по энергетической инфраструктуре Украины не охладит пыл ее руководства, то Россия будет вынуждена принять более жесткие меры.

