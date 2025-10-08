Дана Борисова отдала дочь на перевоспитание в деревню

Ведущая и актриса Дана Борисова после очередного скандала с 18-летней дочерью Полиной отправила ее на перевоспитание в белгородскую деревню, рассказал телеведущий Андрей Малахов в своей программе на ТВ. Переезд девушки устроили продюсеры телешоу, дочку ведущей приняла у себя многодетная семья.

По замыслу шоу, девушка должна была пожить в обычной семье и выполнять повседневную работу, но первая проба оказалась неудачной — роль доярки Полине не понравилась. Как выяснилось, дочь звезды была не в курсе, как люди живут без курьеров и прислуги. Она продолжала гулять по деревне на высоких каблуках и в одежде с декольте, но позже сменила городские наряды на куртку и косынку.

Причиной скандала с матерью стал роман Полины с медиаменеджером Артуром Якобсоном, который старше ее на 20 лет. Борисова не верит в чувства взрослого мужчины к ее дочери и считает, что Артур испытывает к девушке исключительно сексуальный интерес.

Ранее Борисова дала жесткий отпор всем, кто критиковал ее дочь за ранние пластические операции. Ведущая заявила, что посторонних людей не должно волновать, что девушка делает со своей внешностью. После актриса сообщила, что на совершеннолетие даст Полине деньги на увеличение груди.