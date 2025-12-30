Дом на Мальдивах, бизнес-класс, Дубай: что не так с детьми Бородиной и Бони

В Сети до сих пор не утихают споры вокруг высказываний дочерей ведущей Ксении Бородиной и блогера Виктории Бони. Одну осудили за то, что она хочет потратить $1 млн на виллу на Мальдивах, другую — за нежелание летать экономклассом. В Сети пишут, что Бородина и Боня плохо воспитывают своих детей или откупаются от них дорогими подарками, а сами занимаются собой. Что не так с детьми знаменитостей, как выстроить их правильные отношения с деньгами, разбирался NEWS.ru.

Что сделали дочери Бородиной и Бони

Дочь Ксении Бородиной Теона и ее подруга записали шуточное интервью для соцсетей, в котором задавали вопросы друг другу. Но журналистский опыт вышел девочкам боком. Подруга спросила, на что Теона хочет потратить $1 млн, та ответила: «На виллу на Мальдивах, дорогой автомобиль или шопинг в крупном торговом центре в Дубае». За это девочка отхватила порцию хейта в соцсетях. Ее назвали «приземленной любительницей люкса, которая не думает о помощи ближнему».

Когда Бородиной в комментариях посоветовали обстоятельно заняться воспитанием ребенка, используя рукоприкладство, она ответила «диванным экспертам»: «Не вам точно мне это рассказывать! Я летаю в самолетах с вашими детьми, сижу за соседними столами в ресторанах и в принципе наблюдаю за детьми в общественных местах. Я довольна воспитанием своих детей, и Теона — чудесный ребенок в свои девять лет! А те, кто пишет „я бы давно ударила“, — мне жаль, что у вас такие методы воспитания. Просто жаль вас и ваших детей».

Вслед за ребенком Бородиной вызвала народное негодование дочь Бони — Анджелина-Летиция. В видео, которое Виктория выложила на своей странице, девочка просит поменять билет на самолет.

«Я не хочу быть в экономе, это ужасно. Я даже не могу сидеть нормально. Я тебя умоляю. Я не рождена для этого. Возьми мне, пожалуйста, хотя бы бизнес. Если не хочешь тратить свои деньги — пусть. Я заплачу моими деньгами», — сказала дочь Бони. В итоге блогер пошла на уступки. В Сети написали, что Боня потакает капризам дочери, из-за чего она растет избалованной.

Телеведущая Ксения Бородина с детьми и блогер Николай Сердюков Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Что говорят коллеги Бородиной и Бони

Невеста Лепса модель и блогер Аврора Киба, несмотря на то, что выросла в обеспеченной семье, говорит, что с детства летает экономклассом и знает цену деньгам.

«У моего папы был принцип: все его дети летают в экономе, он с мамой — в бизнесе. И я считаю, что это правильно. Он был очень строгий в плане воспитания, учил детей уважать чужой труд. Я знаю цену деньгам. И для меня лично не проблема летать экономклассом», — заявила Киба СМИ на мероприятии «Шортс-шоу».

В соцсетях Кибы, которая стала популярна благодаря роману с Лепсом, вы не найдете постов, прославляющих люкс, только кадры со съемок.

Подруга Авроры внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева, ведущая «Шортс-шоу», считает, что нельзя осуждать дочек Бородиной и Бони за высказывания. Она, тоже выросшая в обеспеченной семье, объясняет, что среда делает человека. Если с детства ребенок привык летать бизнесом, попытка родителей пересадить его в эконом, по мнению ведущей, может вызвать психологическую травму.

«Если ребенок с детства летает бизнес-классом, первым классом или вообще на частных джетах, для него это становится нормой. Когда его вдруг отправляют обычными коммерческими авиалиниями, он может искренне испытать шок, подумать, что его так наказали. Ведь он не знает другой реальности», — сказала Тилляева NEWS.ru.

Мариам считает, что вся ответственность за высказывания детей всегда лежит на взрослых. То, что рассказали дочери Бони и Бородиной, по мнению Тилляевой, отражает реальность, в которой девочки живут.

«Стоит ли осуждать детей за такие высказывания? Нет. Это не их вина, а отражение среды, в которой они растут. Ответственность здесь всегда лежит на взрослых, а не на ребенке, который просто честно говорит о своей реальности», — отмечает Мариам.

Телеведущая Виктория Боня с дочерью Анжелиной Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Тилляева утверждает, что родители должны с раннего возраста ребенка учить его ценить деньги, брать на себя ответственность по жизни, трудиться.

«Вопрос не в том, что они выбирают люкс или не хотят летать экономом. Вопрос в том, что будет дальше. Самый большой шок для ребенка может наступить в 18 лет, когда мама скажет: „А теперь ты сама себе все оплачивай“. И если к этому моменту в ребенке не воспитывали понимания денег, важности труда и ответственности, тогда начинается настоящая проблема. Если переход во взрослую жизнь выстроен мягко и осознанно, значит все сделано правильно», — отмечает Мариам.

Что говорит об избалованных детях звезд психолог

Елена Соломеина, клинический и детский психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная», пояснила NEWS.ru, что избалованными дети вырастают тогда, когда у родителей на них нет времени. Взрослые в таком случае начинают просто откупаться подарками.

«Что такое избалованный ребенок? Это ребенок, от которого откупались. Вместо того, чтобы поиграть с ним, поговорить по душам, погулять, родители, в силу своей занятости, начинают откупаться подарками. Ребенку же нужен эмоциональный ответ, которого он не получает. В какой-то момент он начнет считать, что потребность что-то получать от родителей — это и есть эмоциональный ответ. В случае с детьми из обеспеченных семей, они достраивают свою эмоциональную опустошенность дорогими подарками, которые начинают требовать», — говорит психолог.

Причем эмоциональная опустошенность, по словам психолога, будет становиться все больше с каждым новым дорогим подарком, запросы начнут расти, вплоть до виллы на Мальдивах. Чтобы этого избежать, по словам Соломеиной, нужно контактировать с ребенком чаще и делать его жизнь насыщенной. Водить в кино, театр, на балет, обсуждать с ним, как прошел день. Гулять в парке, играть в игры, в том числе развивающие и семейные настольные.

Выстроить грамотные отношения с деньгами чада, по словам специалиста, можно даже с раннего возраста. Ценность денег реально узнать только на личном опыте. Младшим школьникам можно платить за генеральную уборку или за то, что закончили четверть с хорошими оценками.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Деньги, которые ребенок заработал сам, а не мама дала на карманные расходы, он будет больше ценить. И много раз подумает, прежде чем потратить просто так. Хорошо, если ребенок найдет себе подработку на каникулах. Таким образом он будет приучаться к труду и тому, что его старания оценивают другие. Затрачивая свои силы, он еще больше будет ценить заработанное. Это скажется на будущих отношениях ребенка с деньгами.

