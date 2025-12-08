Боня высказалась о начале судебного разбирательства с невестой Лепса Виктория Боня заявила, что Аврора Киба будет учиться на своих ошибках

Телеведущая Виктория Боня заявила, что невеста певца Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба, будет учиться на своих ошибках. В беседе с Super знаменитость высказалась о начале судебного разбирательства с блогером. Поводом стало высказывание Кибы о якобы сомнительной репутации коллеги по шоу-бизнесу.

Учимся отвечать за слова. Я за свои отвечаю. Фразу «этот персонаж» я лишь цитировала из другого издания, с прямой отсылкой. Этот персонаж будет учиться на своих ошибках, — подчеркнула Боня.

Кузьминский суд Москвы в понедельник, 8 декабря, назначил предварительную беседу по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. В инстанцию обратилась сама Боня.

Ранее Киба объявила, что свадьбы в этом году не будет. По словам невесты Лепса, они пока не определились с датой торжества. Однако сам певец говорил, что свадьба пройдет летом 2025 года.

Стало известно, что Киба планирует стать матерью в 2026-м. В соцсетях она опубликовала пост с соответствующим признанием, когда блогер пропустила празднование Хеллоуина. У подписчиков это вызвало активный интерес.