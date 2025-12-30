Деньги под скатерть, поцелуй под куранты: новогодние приметы — это правда?

Трудно найти человека, который бы не доверял новогодним приметам, но относятся к ним люди в основном как к милой забаве. NEWS.ru разобрался, откуда взялись праздничные поверья, стоит ли в них верить, какое из них на самом деле работает и может ли в новогоднюю ночь случиться настоящее чудо.

Как Новый год встретишь, так его и проведешь — это правда?

Опрошенные NEWS.ru экстрасенсы и маги сошлись на том, что примета «как встретишь Новый год, так его и проведешь» — самая действенная. По их словам, в первые минуты года необходимо входить в хорошем настроении, и тогда, скорее всего, год ответит тем же.

Шаманка Аделина Панина заявила NEWS.ru, что если вы начнете год в грустном настроении, то настроитесь на поиск проблем, если в радости, достатке и любви — запрограммируете себя на эти состояния.

«Вся подготовка к Новому году — это длительная настройка. Сам момент боя курантов — пик, когда дверь между мирами приоткрыта в ваше будущее», — прокомментировала Панина.

Написать желание на листике и сжечь в Новый год

Фольклорист Дмитрий Орлов заметил, что все новогодние приметы пришли в нашу жизнь из народа. Также случилось и с обычаем, что в праздничную ночь нужно написать на листочке желание, сжечь, пепел смешать с шампанским и под бой курантов выпить.

«Во второй половине XIX века после отмены крепостного права западная культура стала сильно влиять на крестьянскую среду. На Западе люди гадали всегда. В Америке были популярны общения с другими силами, и к нам это пришло вместе с другими приметами», — пояснил он в разговоре с NEWS.ru.

Экстрасенс Кристина Ковтун рассказала NEWS.ru, что желание нужно писать без слова «хочу», а так, будто оно уже свершилось. Например, если вы хотите встретить вторую половинку, то следует выдерживать такую подачу: «Я встретила любимого человека, с которым у меня взаимные чувства».

«Если вам нужен холостой мужчина без материальных и жилищных проблем, лучше это прописать. Для вселенной лучше уточнить, чего вы хотите», — сказала она.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Спрятать деньги под скатертью стола в Новый год

Прятать деньги под скатертью, чтобы приманить финансовое благополучие, — древний и очень символичный обряд бытовой магии, объяснила NEWS.ru Панина. Таким способом вы сможете продемонстрировать миру, что живете в изобилии и доверяете миру.

«Магия работает через фокус желания и намерений. Если вы просто механически сунете купюру и забудете о ней, то эффект нулевой. Если это делаете осознанно, с мыслью, что это семя вашего будущего богатства, запу́стите тонкие механизмы», — объяснила эксперт.

По ее словам, использовать для ритуала нужно только новые хрустящие купюры, складывать их аккуратно, гладить скатерть сверху, представляя, как изобилие распространяется на все блюда и гостей. Эффективность ритуала отметил психолог, кандидат педагогических наук Павел Решетов.

«Это создает иллюзию контроля над финансами и помогает помнить, что реальный достаток — это результат планирования и грамотного управления», — сообщил он NEWS.ru.

Поцелуй под бой курантов в Новый год, чтобы скрепить отношения

Решетов отметил, что это очень позитивная и приятная примета, которую стоит поддерживать, чтобы сделать приятно близким людям. Новогодняя ночь — это портал между мирами, когда любое действие закрепляется сильнее всего, посоветовала Ковтун. Поцелуй — это печать любви на следующий год, свидетельство выбора. Этот прием можно использовать даже в том случае, если рядом нет любимого человека.

«Представьте его образ, мысленно поцелуйте, и он непременно придет в вашу жизнь в новом году», — сказала экстрасенс.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стоит ли под Новый год выбрасывать старые вещи

Можно выбросить старые вещи, чтобы начать год с чистого листа и обновиться, посоветовала в комментарии NEWS.ru психолог Эльвира Жданова. По ее словам, давнишний хлам — символ всего отжившего и ненужного.

«Часто человек выбрасывает вещи и фотографии бывших и после этого очищается. На психологическим уровне бывает сложно расстаться с вещью, но она гнетет. Но только выбросив ее, можно освободиться. Это очень хорошая традиция», — сказала Жданова.

Почему под Новый год нужно задобрить Деда Мороза

Практически любой ритуал, в который вы верите и закладываете позитивную энергию, в новогоднюю ночь будет работать. Встречать праздник нужно с теми, кто дорог, не важно, какой у вас стол и наряжена ли елка, рассказала экстрасенс и чернокнижница Рита Ким.

«31 декабря энергетически закладывается будущее грядущего года. Важно испытывать любовь и радость. Самое подходящее время для того, чтобы задабривать духов. Можно оставить им дары и подношения, а главное, попросите, чтобы они помогали вам в новом году», — заключила Ким.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему нужно загадывать желания под бой курантов

Более того, в новогоднюю ночь могут сработать практически все поверья, проверенные веками и имеющие под собой историческую основу, заявил NEWS.ru парапсихолог Валерий Розанов.

«Играет роль и то, что в эту ночь миллионы людей по всему миру загадывают желания. Получается, что мы как бы платим небесному провайдеру, и за это в будущем он дает нам обратную связь. Самая главная задача — внутренне настроиться на новую жизнь с закрепить позитивные эмоции», — посоветовал эксперт.

Почему стоит верить в новогодние приметы

В науке все приметы называются бытовой магией, когда люди заговорами, ритуалами и какими-то фразами пытаются улучшить свою жизнь, рассказал NEWS.ru фольклорист Орлов. В современном мире это считается элементом развлечения.

«Многие люди, несмотря на то что не верят в это, в новогоднюю ночь открывают программу „натальная карта“ или следуют другим обычаям. Это как-то успокаивает», — отметил эксперт.

Психолог Эльвира Жданова в беседе c NEWS.ru отметила, что Новый год ассоциируется с волшебством, праздником, а ожидание чуда поднимает настроение. Правда, личное дело каждого — верить в новогодние приметы или нет, заявил психолог, кандидат педагогических наук Павел Решетов. Он напомнил, что нет никакого научного подтверждения того, что они работают.

«Но людям всегда хочется во что-то верить, и поэтому они придумывают ритуалы. Следовать им может быть приятно», — заметил он.

