Куда поехать на Новый год семьей за 100 000 в РФ в 2025-м: узнали варианты

Россияне уже начинают готовиться к зимним каникулам. Многие планируют отправиться отмечать новогодние праздники в необычные места нашей страны. Куда можно поехать, какие локации представляют особый интерес и возможно ли при этом сэкономить — в материале NEWS.ru.

Когда начинается горячая пора для новогодних туров

Как рассказали NEWS.ru в Ассоциации туроператоров России (АТОР), как правило, на Новый год люди не просто покупают поездку, а ждут от нее особой атмосферы и впечатлений — ярмарочных огней, культурных событий и общего ощущения волшебства.

«При этом туристы предпочитают готовые решения, где продумана каждая деталь — от трансфера до праздничного ужина. Их цель — отдых без хлопот, яркий и насыщенный», — заявили в АТОР.

В Ассоциации подчеркнули, что бронировать туры на декабрь-январь следует уже в сентябре-октябре. В дальнейшем число предложений будет уменьшаться, а цены — расти.

Терем Деда Мороза в Великом Устюге Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стандартные туры для новогоднего отдыха

В стране за последние годы сформировалось несколько устойчивых «новогодних маршрутов», сообщила в разговоре с NEWS.ru основатель и руководитель турагентства тревел-блогер Наталия Ансталь.

«Например, тур в Казань с 30 декабря на четыре ночи обойдется примерно в 30–35 тысяч на человека, но только на базе завтраков. Можно провести Новый год в Санкт-Петербурге, это одно из достаточно бюджетных направлений. Однако отели в Северной столице рекомендую обязательно выбирать заранее. Отдых в гостинице уровня „три звезды“ на четыре ночи обойдется примерно в 25 тысяч рублей на человека. Многие также предпочитают проводить новогодние праздники в Дагестане. Здесь цена окажется выше — примерно 40 тысяч рублей на человека», — рассказала Ансталь.

Также, по ее словам, особой популярностью пользуется новогодний Калининград: «Там очень интересно, есть что посмотреть. Соответственно, также поездка на четыре ночи с 30 декабря будет стоить приблизительно 45–50 тысяч рублей на человека. За поездку Сочи в бюджетном формате придется отдать примерно столько же».

В топе популярных направлений — Алтай. Однако путешествие туда окажется дороже, прежде всего из-за длительного авиаперелета. По данным Ансталь, пятидневный отдых в этом регионе будет стоить в новогодние каникулы не менее 60 тысяч рублей на человека. В эту сумму включены авиабилеты, проживание и завтраки.

Также на Новый год традиционно очень популярны горнолыжные направления, рассказала Ансталь. «Например, четыре ночи в Приэльбрусье с 30 декабря будут стоить примерно 45–50 тысяч на человека — сюда включены завтраки. Отдых в Красной Поляне на этот же период обойдется примерно в 60 тысяч рублей. Самый дорогой горнолыжный курорт — Шерегеш, который пользуется повышенным вниманием туристов. За четыре праздничные ночи здесь придется заплатить 80 тысяч рублей», — сообщила турэксперт.

Новый год в Казани Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какое самое «новогоднее» направление в России

По оценкам экспертов отрасли, одно из самых популярных направлений на новогодние праздники — это Великий Устюг. Шестидневный тур в резиденцию Деда Мороза стоит около 90 тысяч рублей на человека. В эту сумму включены питание, проживание, анимационная программа, железнодорожные билеты.

«Здесь туристов ожидает одна из самых интересных программ — как для детей, так и для взрослых. Люди безо всякого преувеличения попадут в новогоднюю сказку», — рассказала Наталия Ансталь.

Однако, по словам экспертов, стоимость проживания в отелях в Великом Устюге в новогодние праздники взлетает на 200–300%.

Какие нетипичные турнаправления пользуются популярностью на новогодних каникулах

По словам Ансталь, сегодня стали пользоваться популярностью какие-то места, которые раньше туристы на Новый год не рассматривали.

«Например, сейчас у нас на новогодние праздники поступает немало запросов на Воронеж, Тюмень, Липецк. Причем почти везде запланированы интересные программы: в Тюмени Новый год предлагают встретить на термальных источниках. Ожидается сибирский ужин от купцов. В Липецке туристам предлагают посещение семейной пекарни с обедом из национальных немецких блюд, экскурсию в пещерные храмы», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Новый год в Тюмени Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сэкономить на новогоднем отдыхе

Наталия Ансталь советует пользоваться лайфхаком — отправляться в путешествия именно 31 декабря. «Как правило, в этот день билеты резко дешевеют, особенно если Новый год встречать в самолете. Таким образом можно значительно сэкономить на авиаперелете, потому что далеко не все готовы проводить новогоднюю ночь на борту», — пояснила Ансталь.

Еще один прием — полететь отдыхать на новогодние праздники, но не «захватывать» саму новогоднюю ночь. В таком случае цены тоже заметно снижаются, говорит Ансталь.

«В этом смысле выгодно отправляться в путешествие 1 января, потому что в этот день мало желающих куда-то лететь. Люди приходят в себя, отсыпаются. Однако если не полениться, то тоже можно существенно сэкономить», — отмечает собеседница NEWS.ru.

Туристический агент Елизавета Чернова рекомендует пользоваться системой раннего бронирования — заказывать новогодние туры как можно раньше, летом или как минимум в сентябре-октябре.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на то, что россияне начинают экономить на новогодних праздниках: «Люди больше не могут платить какие-то безумные деньги за путешествия и проживание в отелях. Поэтому многие выбирают куда более бюджетные апартаменты, особенно если речь идет о семьях с детьми».

По его словам, гораздо выгоднее взять трехкомнатые апапртменты, чем два или три номера в гостинице.

Мкртчян напомнил, что на предстоящих праздниках россияне впервые будут отдыхать 12 дней. Однако, по его словам, из-за дороговизны единицы могут позволить себе уехать на отдых на весь период. По его словам, все более популярными становятся короткие выезды.

