Куда поехать в декабре за границу на море: где тепло и недорого

Наступление холодов не означает прекращения туристического сезона. Многие россияне предпочитают отдыхать на море в это время года. О том, куда можно отправиться за рубеж в начале зимы, где купаться и загорать, как сэкономить, — в материале NEWS.ru.

Насколько популярен среди россиян отдых зимой

Спрос на отдых в зимний сезон — 2025/2026 стремительно растет. По данным ряда туроператоров, раннее бронирование опережает прошлый год на 30%. Как сообщили NEWS.ru в Ассоциации туроператоров России (АТОР), оплачивать туры на зиму лучше уже сейчас.

«Цены пока не выросли, но это вопрос времени. Лучшие отели быстро уходят в стоп. При этом пока сохраняется минимальная предоплата — всего 10%. Таким образом, вы экономите и нервы, и деньги», — пояснили в АТОР.

Представитель одного из турагентств Ольга Васильева рассказала NEWS.ru, что в последние годы сформировалась отдельная категория россиян, которые предпочитают отдыхать в начале зимы.

«За осень многие устают от работы и хотят разрядки. По этой причине прекрасный период для отдыха на море — конец ноября — декабрь. Есть много направлений, куда можно поехать. Цены в этот период не особо кусаются, в отличие от новогодних каникул, когда стоимость отдыха взлетает до космических значений», — рассказала собеседница NEWS.ru.

Куда можно поехать на море в начале зимы

В начале зимы можно рассмотреть различные варианты пляжного отдыха, сообщила в разговоре с NEWS.ru основатель и руководитель турагентства, тревел-блогер Наталия Ансталь.

«Я бы обратила особое внимание на Египет — по нему в этот период нетрудно найти множество горящих предложений. Декабрь — это оптимальный вариант, когда можно совсем недорого отдохнуть в Стране пирамид. Несмотря на то, что декабрь не считается туристическим сезоном в Египте, температура воды довольно высокая, хотя могут быть ветра. Если правильно выбрать бухту, то Египет окажется идеальным вариантом для отдыха. Днем воздух в это время прогревается примерно до 25 градусов, поэтому проводить отпуск там комфортно, в том числе с детьми», — рассказала Ансталь.

По ее словам, также можно рассмотреть вариант отдыха в ОАЭ.

«Декабрь — это межсезонье в этой стране. Тем не менее вода прогретая, не холодно, очень здорово ездить на различные экскурсии, нет никакого риска перегреться на солнце», — сказала тревел-блогер.

Ансталь также рекомендует отслеживать недорогие горящие туры в Азию. По ее данным, они периодически появляются в декабре, незадолго до Нового года.

«Это может быть и Индия, и Таиланд, и Вьетнам. В это время появляются выгодные спецпредложения на Кубу. Декабрь традиционно считается хорошим месяцем для покупки недорогих горящих туров», — пояснила она.

Основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Майя Котляр в беседе с NEWS.ru порекомендовала россиянам приглядеться к другим направлениям.

«Бахрейн — теплый и доступный по ценам вариант в Персидском заливе. В Катаре — мягкий климат, море комфортное, а цены, особенно на отели не в пиковый период, могут быть вполне разумными», — пояснила она.

Если туристам хочется комфортной погоды и они готовы обойтись без купания в море, то могут рассмотреть различные варианты отдыха в Турции.

«В ноябре и начале декабря можно застать теплую погоду в Анталии или Алании. Но купальный сезон заканчивается примерно к середине декабря. Цены при этом заметно ниже летних», — рассказала Котляр.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как дешево отдохнуть в начале зимы

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что конец осени — начало зимы — лучшее время для относительно бюджетного пляжного отдыха.

«В Египте в начале декабря цены радуют. Например, двое взрослых могут отдохнуть по системе „все включено“ в течение недели в среднем за 100 тыс. рублей. Приблизительно в этом же ценовом диапазоне находятся ОАЭ, но только с завтраками. Если брать „все включено“, то придется выложить не менее 140 тыс. рублей на двоих», — рассказала NEWS.ru тревел-блогер, автор канала о путешествиях и туризме Ирина Васина.

По ее словам, если путешественникам хочется жаркого лета в начале зимы, то можно отправиться в Таиланд. Стоимость туров с завтраками с вылетом из Москвы на двоих начинается от 190 тыс. рублей.

Начало зимы — лучшее время для самого недорогого отдыха, подтвердил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Самый выгодный период — примерно с 1 по 17 декабря. Дешевле трудно себе представить. Причем неважно, куда вы собираетесь, — в ОАЭ, Китай, Египет или Таиланд. Везде цены будут ниже, чем в конце декабря, январе и даже феврале. На горнолыжных курортах есть большой риск, что снега в начале декабря еще не будет. Пляжные курорты в большей степени востребованы на новогодних каникулах, поэтому многие стараются улететь в конце декабря», — рассказал Мкртчян.

По его словам, в первых числах декабря цены на отдых обычно ниже примерно на 40%, нежели в конце месяца.

Руководитель сети туристических агентств Ольга Романова в беседе с NEWS.ru рекомендует выбирать конец осени россиянам, желающим сэкономить на пляжном отдыхе.

«Ноябрь — потрясающий месяц для большинства направлений. Во Вьетнаме, в Таиланде и на Шри-Ланке уже наступает сухой сезон, дожди прекращаются. Круизы по странам Персидского залива — еще одно отличное решение для ноябрьского отдыха», — отметила Романова.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, в какие страны можно отправиться в ближайшие месяцы, как выбрать тур и на чем сэкономить.

