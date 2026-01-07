Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 7 января, фото, видео

Панда Катюша активно проводит новогодние праздники. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 7 января?

Какое настроение у Катюши

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором запечатлена играющая с зеленым шаром Катюша. Она отметила, что у маленькой панды все еще новогоднее настроение.

«Новогоднее настроение еще в силе! Наша Катюша все еще в ритме праздника — резвится и создает волшебство простой игрой!» — написала Акулова.

Пользователи Сети отметили, что Катюша заряжает их позитивом и помогает им тоже продлить новогоднее настроение.

«Катя — прелесть! Заряжает позитивом! Благодаря ей у меня тоже не проходит новогоднее настроение»;

«Ребеночек! Позитивный!»;

«Катюша, спасибо! Теперь и я снова погрузилась в новогоднее и позитивное настроение!» — прокомментировали россияне.

Как проводит время Катюша

Светлана Акулова также показала видео, на котором Катюша активно проводит время в уличном вольере.

«Кувыркаться, валяться в снегу и по-детски радоваться снегу и зиме — это Катюшка делает с удовольствием! И вас приглашает в праздничные дни прийти к ней в гости и получить море положительных эмоций или заняться активными видами спорта и досуга на свежем воздухе!» — подписала она ролик.

Фолловеры в комментариях заявили, что будут брать пример с Катюши и более активно проводить праздничные выходные.

«Какая же Катюшка молодец — так активничает! А я все на диване лежу, смотрю телевизор и ем салатики. Буду исправляться, брать с нее пример и более активно проводить новогодние выходные!»;

«Катя — прелесть! Пример для подражания! Образец активности!»;

«Надо проводить выходные так же активно, как Катя! Спасибо за видео», — написали они.

